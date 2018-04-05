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В Самарской области шесть членов ОПГ пойдут под суд за незаконную легализацию денег, полученных от торговли героином

5 апреля 2018 21:49
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В период с декабря 2016 года по июнь 2017 года соучастники незаконно легализовали свыше 3,2 млн. рублей, полученных от торговли героином.
Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении шести членов организованной преступной группы наркоторговцев.

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, совершили ряд преступлений на территории  Отрадного, связанных с незаконным оборотом наркотиков, легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных ими в результате совершения преступлений.

В период с декабря 2016 года по июнь 2017 года соучастники незаконно легализовали свыше 3,2 млн. рублей, полученных от торговли героином.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена в июне 2017 года сотрудниками полиции.

Уголовные дела находились в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, направлены для рассмотрения по существу в Отрадненский городской суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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В Самарской области шесть членов ОПГ пойдут под суд за незаконную легализацию денег, полученных от торговли героином
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