В Самарской области шесть членов ОПГ пойдут под суд за незаконную легализацию денег, полученных от торговли героином
5 апреля 2018 21:49
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По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, совершили ряд преступлений на территории Отрадного, связанных с незаконным оборотом наркотиков, легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных ими в результате совершения преступлений.
В период с декабря 2016 года по июнь 2017 года соучастники незаконно легализовали свыше 3,2 млн. рублей, полученных от торговли героином.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена в июне 2017 года сотрудниками полиции.
Уголовные дела находились в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, направлены для рассмотрения по существу в Отрадненский городской суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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