В Самарской области приговор неофиту, завербованному через сеть Интернет, оставлен без изменения - 18 лет лишения свободы

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В 2017 году Управлением ФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт. 21.02.2017 в п.Усть-Кинельском Кинельского района Самарской области в результате оперативно-боевого мероприятия сотрудниками ФСБ задержан гражданин России, неофит Тарасов Владимир Сергеевич, 1997 г.р., завербованный посредством сети Интернет эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» для совершения террористического акта в отношении правоохранительных структур региона. Установлено, что пособники указанной МТО из Дагестана перевели ему 20 тысяч рублей на приобретение находящихся в свободной продаже компонентов для изготовления взрывного устройства, взрывотехники «ИГ» из Сирии прислали соответствующие инструкции.В адресе проживания Тарасова обнаружены и изъяты изготовленное с использованием средств бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков. Со слов Тарасова В.С., он намеревался подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность. Приурочить свои действия он хотел ко Дню защитника отечества для наибольшего резонанса и, как следствие, признания со стороны своих зарубежных покровителей, ролики которых в изобилии присутствовали на изъятых у Тарасова смартфонах.Тарасов ранее попадал в поле зрения органов безопасности как член религиозно-экстремистской ячейки, деятельность которой пресечена ФСБ России в апреле 2016 года путем задержания ее главарей и участников в нелегальном молельном доме в п. Красный Пахарь, где было обнаружено и уничтожено значительное количество взрывчатых веществ. При этом сам Тарасов за размещение в сети Интернет материалов террористического характера осужден к штрафу.Вместе с тем, от террористических намерений он не отказался. Органы безопасности своевременно получили сведения о подготовке Тарасовым террористического акта, его противоправная деятельность была пресечена. Установлено также, что Тарасов вовлекал в террористическую деятельность жителей региона по средством специально созданных им аккаунтов в социальных сетях.В ходе оперативного сопровождения расследуемого уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ в отношении Тарасова по ч.1 ст.223.1 УК РФ, получены материалы оперативно-розыскной деятельности, на основании которых в декабре 2017 года – январе 2018 года в отношении Тарасова возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205.1, ч.2 ст.205.2, ч.2 ст.205.5 УК РФ.08.05.2018 Приволжским окружным военным судом Тарасов осужден по инкриминируемым статьям УК РФ к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, запретом права заниматься деятельностью в сети Интернет сроком на 3 года, взысканию в доход государства 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.Апелляционным определением Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 21.08.2018 приговор Приволжского окружного военного суда от 08.05.2018 оставлен без изменений, а апелляционная жалоба адвоката без удовлетворения, приговор вступил в законную силу, передает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.