В Самарской области полиция взяла на учет 416 футбольных фанатов и 6 фанатских групп

92

«В настоящее время на информационных учетах с окраской „футбольный фанат“ состоят 416 лиц, а также 6 фанатских групп, действующих на территории Самарской области», — говорится в отчете, направленном самарской полицией в губернскую думу. Помимо этого, «в отношении 5 жителей области действует административный запрет на посещение официальных спортивных мероприятий в дни их проведения».В сообщении самарской полиции также говорится о постоянном мониторинге информации в интернете и СМИ с тем, чтобы выявить тех, кто призывает к «несогласованным акциям и иным противоправным деяниям, включая групповые нарушения общественного порядка, а также осуществляющих деструктивную деятельность по подрыву имиджа Российской Федерации как страны-организатора чемпионата».