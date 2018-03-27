В Самарской области полиция взяла на учет 416 футбольных фанатов и 6 фанатских групп
27 марта 2018 20:34
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«В настоящее время на информационных учетах с окраской „футбольный фанат“ состоят 416 лиц, а также 6 фанатских групп, действующих на территории Самарской области», — говорится в отчете, направленном самарской полицией в губернскую думу. Помимо этого, «в отношении 5 жителей области действует административный запрет на посещение официальных спортивных мероприятий в дни их проведения».
В сообщении самарской полиции также говорится о постоянном мониторинге информации в интернете и СМИ с тем, чтобы выявить тех, кто призывает к «несогласованным акциям и иным противоправным деяниям, включая групповые нарушения общественного порядка, а также осуществляющих деструктивную деятельность по подрыву имиджа Российской Федерации как страны-организатора чемпионата».
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