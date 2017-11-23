В Самарской области под суд пойдет полицейский, обвиняемый в превышении должностных полномочий

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По версии следствия, 15 марта 2017 года он в помещении сельского ДК «Юбилейный - 1» села Обшаровка применил насилие к 32-летнему мужчине, причинив ему телесные повреждения в виде ссадин на спине.Уголовное дело направлено в федеральный суд Приволжского района для рассмотрения по существу.В случае, если вина сотрудника будет доказана в суде, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.