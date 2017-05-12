В Самарской области осуждены члены преступной группы, нападавшие на людей и угонявшие машины
12 мая 2017 19:37
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Государственное обвинение поддержано старшим прокурором отдела прокуратуры Самарской области Негуляевым Владимиром.
Судом установлено, что Ильясов, Бучин и Бугаев в сентябре 2015 года на трассе М5 в Красноярском районе Самарской области напали на Сарафанову, применили пистолет и электрошокер, причинив потерпевшей вред здоровью средней тяжести, и завладели ее деньгами в размере 750 000 рублей. В приготовлении к указанному преступлению также участвовал Кандыков.
В январе 2015 года по заказу Студеникина (т.е. действуя по найму) Жуков и ранее осужденный Тепцов в Бугуруслане Оренбургской области подожгли автомобиль «Nissan Pathfinder», принадлежащий Ершову Н.А.
В феврале 2015 года Жуков, ранее осужденный Тепцов и третье лицо (в отношении которого дело прекращено в связи со смертью) похитили автомобиль «Opel Astra», принадлежащий Журавлёву, причинив ущерб на сумму 329 000 рублей.
28 февраля 2015 года по заказу Студеникина (по найму) за 150 000 рублей Жуков, ранее осужденный Тепцов и третье лицо (в отношении которого дело прекращено в связи со смертью) нанесли 14 ударов металлическим баллонным ключом по телу Ершова Н.А., причинив ему вред здоровью средней тяжести.
В августе 2015 года по заказу Мязовой (по найму) за 50 000 рублей Кондратьев, ранее осужденный Тепцов и третье лицо (находящееся в розыске) на ул. Клинической в Самаре причинили тяжкий вред здоровью Дворянинову, выстрелив ему 3 раза в ногу из пистолета "Макаров".
Суд, с учётом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными и назначил наказание: Ильясову Руслану и Бучину Николаю в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Бугаеву Илье в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Кондратьеву Евгению и Кандыкову Александру в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Жукову Евгению в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Мязовой Тамаре назначено наказание в виде 4 лет условно, Студеникину Александру - в виде 2 лет лишения свободы условно.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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