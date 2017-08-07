В Самарской области осужден мужчина за попытку хищения нефти из нефтепровода

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Похвистневской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина В. Он признан виновным в "покушении на кражу, совершенном организованной группой".Судом установлено, что гражданин В. в июне 2016 года в составе организованной преступной группы пытался совершить тайное хищение нефти из нефтепровода, принадлежащего АО «Самаранефтегаз», путем незаконной врезки в нефтепровод. Однако преступный умысел довести до кона не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции.В ходе расследования дела гражданин В. заключил с органами предварительного расследования соглашение о сотрудничестве, активно способствовал изобличению иных лиц, причастных к совершению преступления.Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого В. виновным и назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.