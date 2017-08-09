В Самарской области нерадивая мать 8 месяцев проведет на исправительных работах за неуплату алиментов

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Судом установлено, что мать, лишенная родительских прав, уклоняется от уплаты алиментов в пользу дочери, находящейся в Доме ребенка «Малютка». Долг по содержанию ребенка составил более 206 тысяч рублей.Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ, с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.