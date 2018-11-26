В Самарской области начаты доследственные проверки по информациям, размещенным в СМИ
26 ноября 2018 18:44
52
Следственным отделом по Кировскому району города Самары начата доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ, по факту оказания психологического давления и причинения телесных повреждений ребенку в школе № 47 города Самары (progorodsamara.ru), передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 ноября 2018 18:44
В Сызрани начата доследственная проверка по факту нападения собаки на маленького ребенка. В Самаре - по факту оказания психологического давления и причинения... Закон
34
26 ноября 2018 18:33
Спецоборудование, предназначенное для культивирования наркосодержащих растений, мужчина приобрел через Интернет. Закон
82
26 ноября 2018 16:22
Специально созданная рабочая группа разработала рекомендации для испытательных лабораторий отказывать в согласовании изменений подобного рода в конструкциях... Закон
155
25 ноября 2018 20:19
Один из них сообщил, что передавал данные для формирования дорожной карты будущего покушения. Закон
320
25 ноября 2018 17:10
После продажи чужих автомобилей вырученные деньги злоумышленники присваивали себе. Закон
382
23 ноября 2018 21:14
Областной арбитражный суд 19 ноября вынес свое решение по иску регионального управления Роспотребнадзора к компании «Принтлайн», уличенной в продаже маек с... Закон
521
23 ноября 2018 15:29
Полицейские изъяли оборудование для производства, а также 14 173 пятилитровых бутылок с жидкостью. Закон
307
Происшествия
26 ноября 2018 17:10
Молодой человек в ходе конфликта причинил своему оппоненту травму, повлекшую тяжкий вред здоровью. Происшествия
79
26 ноября 2018 15:08
Мужчина был задержан на территории чужого земельного участка, расположенного неподалеку от места преступления. Происшествия
113
26 ноября 2018 13:30
Инцидент произошел из-за утечки на водоводе. Происшествия
1253
Криминал
26 ноября 2018 13:47
Возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Криминал
127
26 ноября 2018 12:44
Инцидент видела жена потерпевшего. Криминал
132
26 ноября 2018 10:10
Теперь ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Криминал
177
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
517
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
478
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
941
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1034
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
970
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1013
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
854
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
828
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1269
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1633
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1688
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2828
Мероприятия