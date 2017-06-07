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В Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели 13-летней девочки

7 июня 2017 16:15
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По предварительным данным 3 июня девочка решила искупаться в реке и утонула, на берегу были обнаружены ее личные вещи.
Напомним, 7 июня в реке рядом с поселком Яблоневый овраг Волжского района Самарской области обнаружено тело 13-летней девочки.

По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначено судебно медицинское исследование.

По предварительным данным 3 июня девочка решила искупаться в реке и утонула, на берегу были обнаружены ее личные вещи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.  


Фото   pixabay.com

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Закон
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