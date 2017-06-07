В Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели 13-летней девочки

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По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначено судебно медицинское исследование.По предварительным данным 3 июня девочка решила искупаться в реке и утонула, на берегу были обнаружены ее личные вещи.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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