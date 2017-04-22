В Самарской области на водителя «BMW 525D», по вине которого погиб пассажир автомобиля, заведено уголовное дело
22 апреля 2017 14:45
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В результате ДТП виновник аварии и его 38-летняя пассажирка получили ушибы различных частей тела, с которыми смогли самостоятельно обратиться в медицинское учреждение. Еще один пассажир автомашины - мужчина 1955 года рождения - был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу, где вскоре скончался от полученных травм. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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