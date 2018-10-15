В Самарской области мужчина, по вине которого погиб его 3-летний сын, предстанет перед судом

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По данному факту Безенчукским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".Установлено, что в указанное время ребенок прошел в котельную дома, где в результате касания оголённых проводов получил удар электрическим током. От полученных повреждений мальчик скончался. Учитывая, что ремонт электрооборудования в доме осуществлял отец мальчика в нарушении типовой инструкции по охране труда, ему предъявлено обвинение в "причинении смерти по неосторожности".В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.