В Самарской области молодой человек, уговоривший свою 15-летнюю подругу попробовать коноплю, пойдет под суд
2 июня 2017 17:53
66
По версии следствия, в 2014 году он склонил свою 15-летнюю знакомую к употреблению наркотического средства – конопля.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 июня 2017 18:07
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
48
2 июня 2017 17:53
Он обвиняется по статье "Склонение к употреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего". Закон
60
1 июня 2017 20:22
В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Закон
145
1 июня 2017 20:12
Она, завладев денежными средствами клиента в сумме 103 000 рублей, распорядилась ими в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым потерпевшему... Закон
1006
1 июня 2017 16:02
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
173
1 июня 2017 15:40
Он предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заявление и пакет документов на предоставлении субсидий в целях... Закон
217
1 июня 2017 14:26
Отмечен крайне низкий уровень готовности данных детских лагерей. Закон
568
Происшествия
2 июня 2017 16:23
В ходе разговора с юношей полицейские выяснили, что, несмотря на темное время суток, он смог разглядеть своего обидчика и запомнить его приметы. Как оказалось,... Происшествия
78
2 июня 2017 14:00
О его состоянии пока не сообщается. Происшествия
118
2 июня 2017 13:50
После разгула стихии там ведутся восстановительные работы. Происшествия
127
Криминал
2 июня 2017 14:19
Все они были задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного... Криминал
141
2 июня 2017 13:17
Он отделался условным сроком. Криминал
119
2 июня 2017 12:06
Они направили своему знакомому несколько смс-сообщений с угрозами. Криминал
110
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
346
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1269
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
758
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1474
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1559
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1767
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1589
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1255
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
828
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1144
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2422
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3421
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают