В Самарской области молодой человек, уговоривший свою 15-летнюю подругу попробовать коноплю, пойдет под суд

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По версии следствия, в 2014 году он склонил свою 15-летнюю знакомую к употреблению наркотического средства – конопля.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.