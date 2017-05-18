В Самарской области молодой человек, проживающий в РФ без регистрации, подозревается в публичном оправдании терроризма
18 мая 2017 23:46
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По версии следствия, в 2016 году он, находясь в Самаре, разместил при помощи телефона на личной страничке в сети «Интернет» материал, который содержит обоснование деятельности международных террористических организаций «Исламское Государство Ирака и Шама» и «Аль-Каида» (запрещенных на территории Российской Федерации). А также публичное оправдание и обоснование терроризма, признание идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
Указанный выше материал согласно проведенному исследованию в «Самарском государственном социально-педагогическом университете» содержит сведения о террористических организациях «Аль-Каида» и «Исламское Государство Ирака и Шама» и содержит публичное оправдание терроризма.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото politpuzzle.ru
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