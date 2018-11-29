В Самарской области местные жители, обвиняемые в похищении и убийстве двух мужчин, пойдут под суд

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 26 лет до 31 года. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц" и "убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".По версии следствия, в ночь с 7 на 8 октября 2017 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились во дворе домов по улице Первомайской в поселке Сургут Сергиевского района. Там у них произошла ссора на бытовой почве с двумя мужчинами, в ходе которой эти мужчины подошли к автомобилю, на котором приехали обвиняемые и стали наносить неустановленным предметом удары по нему.Затем произошла драка, в ходе которой обвиняемые нанесли множественные удары руками и ногами по голове и туловищу своим оппонентам и потребовали возмещения ущерба за поврежденный автомобиль. Потерпевшие ответили отказом, в связи с чем, злоумышленники, применяя физическое насилие, поместили их в указанный выше автомобиль и вывезли в поселок Суходол, где жил пятый обвиняемый.После этого злоумышленники уже впятером продолжили наносить потерпевшим телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия. На следующий день обвиняемые закопали тела мужчин примерно в 60 метрах от асфальтированной дороги, ведущей в село Лопатино Красноярского района Самарской области.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области