В Самарской области местные жители, обвиняемые в похищении и убийстве двух мужчин, пойдут под суд
29 ноября 2018 19:07
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По версии следствия, в ночь с 7 на 8 октября 2017 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились во дворе домов по улице Первомайской в поселке Сургут Сергиевского района. Там у них произошла ссора на бытовой почве с двумя мужчинами, в ходе которой эти мужчины подошли к автомобилю, на котором приехали обвиняемые и стали наносить неустановленным предметом удары по нему.
Затем произошла драка, в ходе которой обвиняемые нанесли множественные удары руками и ногами по голове и туловищу своим оппонентам и потребовали возмещения ущерба за поврежденный автомобиль. Потерпевшие ответили отказом, в связи с чем, злоумышленники, применяя физическое насилие, поместили их в указанный выше автомобиль и вывезли в поселок Суходол, где жил пятый обвиняемый.
После этого злоумышленники уже впятером продолжили наносить потерпевшим телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия. На следующий день обвиняемые закопали тела мужчин примерно в 60 метрах от асфальтированной дороги, ведущей в село Лопатино Красноярского района Самарской области.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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