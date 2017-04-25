В Самарской области мать за жестокое обращение со своим 9-летним сыном пойдет под суд

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По версии следствия, летом 2016 года женщина жестоко обращалась с несовершеннолетним, находящимся у нее под опекой. Она привязывала 9-летнего ребенка на несколько часов к предметам мебели, лишая возможности передвигаться. О незаконных действиях приемной матери ребенка сообщил средствам массовой информации их сосед. Ребенок из семьи был незамедлительно изъят.Уголовное дело направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.