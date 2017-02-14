В Самарской области лже-фермер признан виновным в мошенничестве

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Установлено, что в 2014 году Ефремов прошел государственную регистрацию в межрайонной ИФНС России по Самарской области в качестве главы фермерского хозяйства и предоставил в Минсельхоз Самарской области документы, содержащие заведомо ложные сведения о его желании организовать деятельность по разведению сельскохозяйственных животных. После получения Гранта в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей, мужчина распорядился денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области материальный ущерб на указанную сумму.Приговором суда Ефремову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком в 2 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.