В Самарской области лидер футбольных болельщиков обвиняется в организации экстремистского сообщества

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По версии следствия, в 2014 году подозреваемый, придерживаясь праворадикальных националистических взглядов и идеологии фашизма, создал организацию футбольных болельщиков, являющуюся незарегистрированным объединением болельщиков футбольного клуба, с целью совершения преступлений экстремисткой направленности. После этого, являясь лидером и организатором вышеуказанного экстремистского сообщества, привлек в организацию не менее 10 новых участников.Установлено, что участниками сообщества совершены следующие преступления:- в августе 2016 года на Интернет-странице в социальной сети размещены материалы экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку;- в июне 2016 года активные участники неформального объединения фанатов совершили нападение на кафе и нанесли телесные повреждения мужчине по мотиву ненависти к представителям другой национальности.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.