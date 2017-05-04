В Самарской области индивидуальный предприниматель осужден за попытку дать взятку

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Майоров, находясь в служебном кабинете отдела полиции, передал оперуполномоченному 50 тысяч рублей в качестве взятки за ненадлежащее проведение проверки по факту осуществления им предпринимательской деятельности в нарушении действующего законодательства РФ, а также за возвращение изъятой продукции без проведения необходимых проверочных мероприятий. Однако преступный умысел предпринимателя на дачу взятки должностному лицу не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как взятка сотрудником полиции принята не была.Приговором суда Майорову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года и со штрафом в размере 50 тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.