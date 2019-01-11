В Самарской области двое мужчин обвиняются в организации незаконной миграции

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"По имеющейся информации, трое мужчин осуществляли фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации якобы для осуществления трудовой деятельности", - рассказала Ирина Волк.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Подозреваемые задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области при участии Росгвардии. В отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их сообщнику –подписка о невыезде и надлежащем поведении, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области