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В Самарской области двое мужчин обвиняются в организации незаконной миграции

11 января 2019 15:56
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"Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлены коммерческие организации, по адресам которых незаконно зарегистрировано около 700 иностранных граждан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, трое мужчин осуществляли фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации якобы для осуществления трудовой деятельности", - рассказала Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемые задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области при участии Росгвардии. В отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их сообщнику –подписка о невыезде и надлежащем поведении, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 


Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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Комментарии



Закон
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