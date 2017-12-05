В Самарской области члены избирательной комиссии предстанут перед судом за "фальсификацию итогов голосования"
5 декабря 2017 15:28
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По версии следствия, 18 сентября 2016 года на избирательном участке в селе Рождественно, в ходе выборов депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, обвиняемые, осознавая, что число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата и политическую партию, не соответствуют действительности, то есть итоги голосования заведомо установлены неправильно, подписали протоколы об итогах голосования. Своими действиями обвиняемые составили заведомо неверные протоколы об итогах голосования, заверив своей подписью сфальсифицированные результаты итогов голосования, и как следствие - выборов, которые впоследствии были представлены в территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Волжского района Самарской области для рассмотрения по существу.
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо в виде принудительных работ на срок до четырех лет, либо - лишения свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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