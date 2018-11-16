В Самарской области члены банды осуждены на длительные сроки за бандитизм, разбои, похищения и вымогательства

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Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года Дуняшкин, находясь на территории города Самары, решив избрать источником своего существования преступную деятельность, создал устойчивую, вооруженную, организованную преступную группу – банду, в целях нападений на граждан, в которую вошли жители Самарской области Обмоин, Муравьев, Тагайхонов и гражданин Азербайджанской Республики Шарифов.В период с 5 по 18 сентября 2016 года членами созданной Дуняшкиным банды и под его непосредственным руководством совершены не менее 7 вооруженных разбойных нападений на граждан, которые, согласно имевшейся у членов банды информации, якобы были причастны к незаконному обороту наркотических средств на территории города Самары. В ходе разбойных нападений члены банды похищали граждан, их имущество, после чего выдвигали потерпевшим незаконные требования о передаче денежных средств в сумме не менее 300 тысяч рублей.Преступная деятельность банды была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, проведено более 20 осмотров мест происшествий, 9 обысков, 11 выемок, 57 опознаний лиц и предметов, назначено и проведено более 36 судебных экспертиз.Приговором суда Дуняшкину и Тагайхонову назначено наказание каждому по 14 лет лишения свободы, а Шарифову – 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание Дуняшкину и Шарифов будут в исправительной колонии строго режима, а Тагайхонову – в исправительной колонии особого режима.Ранее, приговором суда Обмоину было назначено наказание в виде 8 лет лишении свободы, а Муравьеву – 7 лет лишения свободы, с отбытием исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области