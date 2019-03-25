В Самарской области будут судить группу мошенников за махинации со страховыми выплатами по полисам ОСАГО
25 марта 2019 22:57
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Прокуратура СО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего организатора преступного сообщества. Он обвиняется по статьям "Организация преступного сообщества" и "Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".
Кроме того, обвинение в мошенничестве предъявлено 12 членам преступной организации, в числе которых 4 бывших сотрудника ДПС ГИБДД и 3 сотрудника страховых компаний.
По версии следствия, участники преступной организации путем оформления подложных документов о дорожно-транспортных происшествиях организовали мошенническое получение выплат от страховых организаций.
С этой целью они подыскивали владельцев автомашин, имеющих незначительные повреждения, сотрудники полиции составляли фиктивные документы по делу об административном правонарушении, признавая тех потерпевшими. Оценщики страховых компаний выписывали акты осмотра транспортных средств, фиксируя несуществующие повреждения.
В период с 2015 года по 2017 год общая сумма незаконно полученных страховых выплат превысила 14 млн рублей.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Самарский областной суд для определения территориальной подсудности.
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