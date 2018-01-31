В Самарской области будут судить банду, которая совершала разбойные нападения на граждан, которых считала наркоторговцами

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По версии следствия, в сентябре 2016 года один из мужчин, находясь на территории Самары, решив избрать источником своего существования преступную деятельность, создал устойчивую, вооруженную, организованную преступную группу – банду, в которую вошли три жителя Самарской области и гражданин Азербайджанской Республики.В период с 05 по 18 сентября 2016 года, членами банды совершены не менее 7 вооруженных разбойных нападений на граждан, которые согласно имевшейся у членов банды информации, якобы причастны к незаконному обороту наркотических средств, на территории города Самары. В ходе совершенных нападений, члены банды с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия похищали имущество, денежные средства и автомобили потерпевших, после чего выдвигали потерпевшим незаконные требования о передаче членам банды денежных средств в сумме не менее 300 тысяч рублей.Преступная деятельность банды была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, все члены банды были задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, проведено более 20 осмотров мест происшествий, 9 обысков, 11 выемок, 57 опознаний лиц и предметов, назначено и проведено более 36 судебных экспертиз.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.Ранее в декабре 2017 года в Самарский областной суд направлены уголовные дела в отношении еще двух членов банды, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Указанные уголовные дела в настоящее время рассматриваются по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.