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В Самарской области будут судить банду, которая совершала разбойные нападения на граждан, которых считала наркоторговцами

31 января 2018 14:18
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В ходе совершенных нападений, члены банды с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия похищали имущество, денежные средства и автомобили потерпевших, после чего выдвигали потерпевшим незаконные требования о п
Завершено расследование уголовного дела в отношении трех членов банды. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "Создание банды", "Участие в банде", "Разбой, совершенный организованной группой",  "Похищение, совершенное организованной группой", "Вымогательство, совершенное организованной группой" и "Похищение у гражданина паспорта".

По версии следствия, в сентябре 2016 года один из мужчин, находясь на территории Самары, решив избрать источником своего существования преступную деятельность, создал устойчивую, вооруженную, организованную преступную группу – банду, в которую вошли три жителя Самарской области  и гражданин Азербайджанской Республики.

В период с 05 по 18 сентября 2016 года, членами банды совершены не менее 7 вооруженных разбойных нападений на граждан, которые согласно имевшейся у членов банды информации, якобы причастны к незаконному обороту наркотических средств, на территории города Самары. В ходе совершенных нападений, члены банды с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия похищали имущество, денежные средства и автомобили потерпевших, после чего выдвигали потерпевшим незаконные требования о передаче членам банды денежных средств в сумме не менее 300 тысяч рублей.

Преступная деятельность банды была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, все члены банды были задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, проведено более 20 осмотров мест происшествий, 9 обысков, 11 выемок, 57 опознаний лиц и предметов, назначено и проведено более 36 судебных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее в декабре 2017 года в Самарский областной суд направлены уголовные дела в отношении еще двух членов банды, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Указанные уголовные дела в настоящее время рассматриваются по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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