В Самарской области ООО «Экосервис-2» заплатит штраф а выброс вредных веществ в атмосферу

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По итогам проверки прокуратурой района в отношении юридического лица - ООО «Экосервис-2» и его директора возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него).Постановлениями управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области, виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 80 000 рублей и 10 000 рублей соответственно, сообщает пресс-служба.