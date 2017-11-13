В Самарской области ООО «Экосервис-2» заплатит штраф а выброс вредных веществ в атмосферу
13 ноября 2017 15:50
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По итогам проверки прокуратурой района в отношении юридического лица - ООО «Экосервис-2» и его директора возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него).
Постановлениями управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области, виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 80 000 рублей и 10 000 рублей соответственно, сообщает пресс-служба.
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