В Самарской области гендиректор Комбината «Полимерстройматериалы» за неуплату налогов заплатит штраф

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Летом 2015 года Белоусов, зная об имеющейся задолженности у предприятия по уплате налогов и располагая возможностью частично погасить недоимку, направил денежные средства контрагентам, минуя расчетные счета ОАО Комбинат «Полимерстройматериалы», на которые были выставлены инкассовые поручения и решения о приостановлении операций по расчетным счетам. Это повлекло невозможность взыскания задолженности по налогам в бюджет на сумму более 4 миллионов 240 тысяч рублей.Приговором суда Белоусову назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.