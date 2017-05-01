В Самаре житель соседней республики предъявил сотрудникам ДПС поддельное водительское удостоверение

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Исследование показало, что удостоверение действительно имеет признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что 32-летний нарушитель проживает в одной из соседних республик и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.В настоящее время по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.