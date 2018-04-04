В Самаре женщина задержана за посредничество в передаче взятки за оформление военного билета

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По версии следствия, она получила от гражданина часть взятки в размере 40 тысяч рублей для дальнейшей передачи их должностному лицу военного комиссариата, за выдачу взяткодателю военного билета, без фактического прохождения им службы в рядах вооруженных сил РФ. Пять тысяч рублей из указанной суммы женщина намеривалась оставить себе за посредничество.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: ГУ МВД по Самарской области