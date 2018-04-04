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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре женщина задержана за посредничество в передаче взятки за оформление военного билета

4 апреля 2018 19:35
128
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.
Советским межрайонным следственным отделом Самары по материалам ОБЭП и ПК ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, 1981 года рождения, подозреваемой в совершении преступления по статье "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, она получила от гражданина часть взятки в размере 40 тысяч рублей для дальнейшей передачи их должностному лицу военного комиссариата, за выдачу взяткодателю военного билета, без фактического прохождения им службы в рядах вооруженных сил РФ. Пять тысяч рублей из указанной суммы женщина намеривалась оставить себе за посредничество.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


Фото: ГУ МВД по Самарской области

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Комментарии



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