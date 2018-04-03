В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту ограничения конкуренции

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя Министра здравоохранения Самарской области, руководителя управления организации, обеспечения медицинской техники и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна, руководителя управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Самарской области Максима Колобова, двух сотрудников «Джи И Хэлскеа» Натальи Середавиной и Елены Львовой, директора ООО «Современные медицинские технологии» (далее – ООО «СМТ») Сергея Шатило, заместителя директора по реализации и сервисной деятельности ООО «СМТ» Алексея Санкеева, старшего инженера сервисного отдела ООО «СМТ» Алексея Бондаренка.В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ч. ст. 178 УК РФ (покушение на ограничение конкуренции), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).По версии следствия, в период с 2015 года по 2017 год Шатило и Санкеев, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору, заключили между хозяйствующими субъектами-конкурентами: ООО «СМТ» и ООО «Центр эффективной хирургии - Здоровье» (далее - ООО «ЦЭХ – Здоровье») соглашение, ограничивающее конкуренцию. По условиям соглашения - ООО «ЦЭХ – Здоровье» не должно было участвовать в электронном аукционе «Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования установленного в Государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области»; с ООО «ЦЭХ - Здоровье», должен был быть заключен договор субподряда на техническое обслуживание медицинского оборудования на общую сумму 180 миллионов рублей.Остальные обвиняемые оказывали содействие в достижении данной цели. Так, Навасардян и Колобов в ходе неоднократных встреч с директором ООО «ЦЭХ - Здоровье», а также в результате дачи указаний подчиненным сотрудникам, выступили пособниками в достижении договоренностей и в заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) между ООО «СМТ» и ООО «ЦЭХ - Здоровье», организовали преимущественное участие в аукционе ООО « СМТ» путем доступа сотрудников данного общества к составлению и подготовке аукционной документации, с учетом интересов ООО «СМТ».Середавина и Львова давали Шатило и Санкееву советы по вопросам достижения договоренностей о заключении картеля, вели переговоры с Навасардяном по вопросам оказания им помощи в заключение картеля, предоставляли Шатило информацию о ходе их переговоров с Навасардяном, с целью создания видимости конкуренции обеспечили формальное участие в электронном аукционе общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Казань.В итоге, в мае 2016 года, на специализированной электронной площадке АО «ЕЭТП» проведен аукцион, по результатам которого ООО «СМТ» признано победителем, ООО «ЦЭХ - Здоровье» участие в аукционе не приняло.После этого, директор ООО «СМТ» заключил государственные контракты с 23-мя учреждениями здравоохранения Самарской области. Согласно положениям государственных контрактов, общий срок исполнения работ составляет 31 месяц (с 31 мая 2016 года по 31 декабря 2018 года). Совокупная сумма, на которую ООО «СМТ» были заключены государственные контракты, составляет более 768 миллионов рублей, что соответствует сумме начальной (максимальной) цены контракта, установленной документацией об аукционе. Таким образом, в результате исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам, ООО «СМТ» до 31 декабря 2018 года планировало извлечь доход в особо крупном размере. По состоянию на 25 августа 2017 года доход ООО «СМТ» по указанным контрактам составил 161 миллион 666 тысяч рублей.Несмотря на умышленные действия обвиняемых, направленных на совершение преступления, по независящим от Шатило и Санкеева и их пособников обстоятельствам, преступление не было доведено до конца, поскольку противоправные действия в отношении директора ООО «ЦЭХ - Здоровье» были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Также необходимо отметить, что ряд незаконных действий был выявлен сотрудниками УФАС по Самарской области.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-службаа СУ СК РФ по Самарской области.