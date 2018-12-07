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В Самаре заместитель прокурора подозревается в получении взятки через посредника

7 декабря 2018 17:57
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В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района Самары, подозреваемого в совершении преступления по статье "Получение взятки" и местного жителя, подозреваемого в "посредничестве во взяточничестве".

По версии следствия, 6 декабря 2018 года заместитель прокурора, находясь в рабочем кабинете, получил через посредника взятку в 200 тысяч рублей за действия, которым он в силу должностного положения мог способствовать – не изменение на более тяжкую квалификацию подозреваемому в незаконной игорной деятельности по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя следственного отдела по Промышленному району города Самары СУ КР по Самарской области.

В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых. 8 декабря 2018 года в суд будет направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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