В Самаре заместитель прокурора подозревается в получении взятки через посредника
7 декабря 2018 17:57
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По версии следствия, 6 декабря 2018 года заместитель прокурора, находясь в рабочем кабинете, получил через посредника взятку в 200 тысяч рублей за действия, которым он в силу должностного положения мог способствовать – не изменение на более тяжкую квалификацию подозреваемому в незаконной игорной деятельности по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя следственного отдела по Промышленному району города Самары СУ КР по Самарской области.
В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых. 8 декабря 2018 года в суд будет направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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