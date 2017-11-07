В Самаре закрыли два незаконных игорных заведения

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Установлено, что в торговом павильоне «Продукты» на пр. Карла Маркса, а также в помещении бара на пр. Металлургов находятся терминалы, с помощью которых посетителям предоставлялась возможность принятия участия в азартных онлайн - играх.По итогам прокурорской проверки ее материалы направлены в ОП Самары для принятия решения по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".Ход доследственной проверки находится на контроле прокуратуры района.