В Самаре заключены под стражу врио гендиректора «Фонда капитального ремонта СО» и его родственник
3 августа 2018 22:05
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По версии следствия, 31 июля 2018 года примерно в 13 часов 25 минут, находясь в припаркованном автомобиле около одного из домов по улице Красноармейская в Самаре мужчина, 1981 года рождения, находящийся в родстве с лицом, выполняющим управленческие функции, получил от директора ООО 222 тысяч 500 рублей, которые намеревался передать временно исполняющему обязанности генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»»за способствование действиям, входящих в его служебные полномочия, а именно за беспрепятственное перечисление денежных средств по договору в счет выполненных работ.
Федеральным судом Самарского района города Самары по ходатайству следователя в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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