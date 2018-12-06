В Самаре задержаны два сотрудника прокуратуры и с ними адвокат при получении взятки в 500 тысяч рублей
6 декабря 2018 23:52
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Среди задержанных — заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, его коллега из Железнодорожного района Валерий Улитин, а также и адвокат Юлия Пожидаева, выступавшая в роли посредника. Об этом сообщил в своем твиттере депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
Все трое попали в руки оперативников в момент попытки получить взятки на общую сумму в 500 тысяч рублей. Удивляет дерзость прокуроров, взявших взятку от представителей игорного бизнеса, учитывая непримиримую позицию касательно азартных игр прокурора области Константина Букреева.
«Самарское обозрение» напоминает, что две недели назад в областном центре был задержан еще один сотрудник прокуратуры, причем — родственник бывшего прокурора Самарской области Мурата Кабалоева. Это Рустам Кумехов, занимавший должность помощника прокурора Октябрьского района Самары. Он подозревается в мошенничестве. Суд значительно ограничил Кумехова в возможности передвижения, по сути наложив на него домашний арест.
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