В Самаре задержан житель Красноярска, сбывавший краденое из съемных квартир

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Мужчина путешествовал по городам России, по объявлениям снимал на сутки квартиры, из которых похищал дорогую технику и сбывал ее в ломбарды, а деньги тратил на себя.Попался он на сбыте краденого телевизора 27 октября этого года. В тот день в отделение по раскрытию квалифицированных краж отдела раскрытия имущественных преступлений (ОРИП) УУР ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что мужчина сдаёт в скупку дорогой (стоимостью более 100 тысяч рублей) плазменный телевизор без документов. Майор Сергей Терентьев быстро приехал на адрес и задержал подозреваемого в момент сдачи телевизора.Мужчина сдавал вещь по паспорту, который оказался поддельным. В ходе дальнейшей работы с задержанным стало известно, что по этому же поддельному паспорту он снял на сутки квартиру в многоэтажке на 6-й Просеке. Апартаменты дорогие, с хорошей мебелью и техникой. Мужчина похитил телевизор, собирался сдать его в скупку, получить наличные и, возможно, уехать из города. При досмотре у задержанного был изъят ещё один поддельный паспорт. На самом деле злоумышленником оказался уроженцем города Красноярска.В 29 лет он проживал с родителями, постоянного источника дохода не имел. Свой криминальный бизнес он продумал до мелочей, так что отыскать и задержать его долгое время не удавалось. Действовал мужчина по одной схеме. Покупал у неустановленных лиц паспорта, вклеивал туда свою фотографию. Затем в интернете выбирал сдаваемые апартаменты с дорогой техникой. По фальшивым документам снимал жильё, обычно на сутки. Этого времени хватало, чтобы украсть, реализовать похищенное и уехать из города. Многократно ранее судимый мужчина освободился из мест лишения свободы в августе этого года. Только в Самаре он признался в совершении четырёх эпизодов, а по России - их более 30, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.