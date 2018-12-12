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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в сбыте героина

12 декабря 2018 14:21
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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативного мероприятия «Проверочная закупка» у дома № 21 по ул. Калинина в Самаре был за сбыт наркотического вещества задержан нигде не работающий, ранее судимый местный житель 1989 года рождения.

В присутствии понятых у мужчины было обнаружено и изъято 0,70 грамма героина.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

 
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Комментарии



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