В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в сбыте героина
12 декабря 2018 14:21
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В присутствии понятых у мужчины было обнаружено и изъято 0,70 грамма героина.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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