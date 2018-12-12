В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в сбыте героина

128

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативного мероприятия «Проверочная закупка» у дома № 21 по ул. Калинина в Самаре был за сбыт наркотического вещества задержан нигде не работающий, ранее судимый местный житель 1989 года рождения.В присутствии понятых у мужчины было обнаружено и изъято 0,70 грамма героина.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.