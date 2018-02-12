В Самаре задержан мужчина, истязавший 7-летнего пасынка

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Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина 1985 года рождения проживал в квартире дома на ул.Севастопольской. Пользуясь отсутствием своей сожительницы, он нанес телесные повреждения ее 7-летнему ребенку, выражая недовольство поведением мальчика. В результате инцидента ребенок был госпитализирован.В настоящее время по статье «Истязание» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, семья на учете в ПДН не состояла. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и высказывание угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области