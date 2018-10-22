В Самаре задержан руководитель коммерческой организации,подозреваемый в даче взятки должностному лицу

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2 октября текущего года руководитель коммерческой организации предложил сотруднику Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей за не составление административного протокола в отношении фирмы, нарушившей миграционное законодательство. Подозреваемый - житель Самары 1981 года рождения, был задержан правоохранителями при передаче денег должностному лицу.Принято решение о возбуждению уголовного дела по статье «Дача взятки». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжаются, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.