В Самаре задержали за взятку начальника полиции Куйбышевского ОМВД Ивана Нещадимова
9 августа 2018 15:36
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Тем же вечером в Тольятти на автостоянке гостиничного комплекса «Спутник», задержали старшего оперуполномоченного УЭБиПК Тольятти Решетова. Как уточняют в областном управлении ФСБ, полицейский причастен к коррупционной деятельности. «От жителя г. Тольятти он получил 300 тысяч рублей за возврат изъятой ранее сотрудниками полиции финансовой документации двух коммерческих фирм. Часть денег, со слов задержанного предназначалась его руководству», — сообщили там. Теперь в отношении него также могут возбудить уголовное дело за получение взятки.
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