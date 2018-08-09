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В Самаре задержали за взятку начальника полиции Куйбышевского ОМВД Ивана Нещадимова

9 августа 2018 15:36
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Задержание осуществлено сразу после получения полицейским денежных средств в сумме 200 000 рублей.
Как сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области, вчера в 20:45 сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным заместителя начальника ОП № 7 УМВД России по г. Самаре Ивана Нещадимова, передает «СО» ОНЛАЙН. «По имеющимся сведениям, он может быть причастен к вымогательству материальных средств с жителя г. Самары за решение вопроса о беспрепятственной транспортировке песка по территории Куйбышевского района. Задержание осуществлено сразу после получения полицейским денежных средств в сумме 200 000 рублей вблизи перекрестка ул.Венцека и Ленинской», — пояснили в ФСБ. Теперь в СУ СК России по Самарской области передали материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за получение взятки.

Тем же вечером в Тольятти на автостоянке гостиничного комплекса «Спутник», задержали старшего оперуполномоченного УЭБиПК Тольятти Решетова. Как уточняют в областном управлении ФСБ, полицейский причастен к коррупционной деятельности. «От жителя г. Тольятти он получил 300 тысяч рублей за возврат изъятой ранее сотрудниками полиции финансовой документации двух коммерческих фирм. Часть денег, со слов задержанного предназначалась его руководству», — сообщили там. Теперь в отношении него также могут возбудить уголовное дело за получение взятки. 



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Комментарии



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