В Самаре задержали подозреваемого, требовавшего деньги у известных артистов

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Портал публикует запись телефонного разговора сотрудника продюсерского центра Дробыша с мужчиной, который отказался представиться. Он сообщил, что в его так называемую фирму, которая занимается решением "разного рода вопросов", поступил "заказ" на Виктора Дробыша.В ходе общения мужчина намекнул, что продюсеру стоит ждать серьёзных проблем, но предложил выход из ситуации — 50 тысяч рублей и представитель фирмы называет имя заказчика, которое "известно очень многим".— Мы депутатов машины сжигали, до сих пор ищут. Дробыш такой вес имеет? Подхода к его машине нет? С 20 метров коктейль Молотова обезбашенный наркоман бросит да и всё, — говорит не представившийся собеседник продюсерского центра Дробыша.Позднее слова мужчины были подтверждены действиями: во время одной из музыкальных премий неделю назад машину Дробыша оцепила полиция из-за сообщений о поджоге.— Как мне сказали, угрожали не только мне — также были похожие звонки Анастасии Самбурской. Сейчас ждём результатов расследования, — сказал продюсер в беседе с Super.По словам Виктора Дробыша, полицейские уже нашли подозреваемого. Предположительно, его задержали в Самаре.Фото: соцсети