Я нашел ошибку
Главные новости: 
Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте!
Роскосмос начнет прямую трансляцию выхода в открытый космос Сергея Прокопьева и Олега Кононенко
Документы нового образца пока не начали выдавать, и, исходя из данных журналистов со ссылкой на собственный источник в правительстве РФ, вместо таких пластиковых документов могут ввести электронные водительские удостоверения.
В МВД рассматривают возможность введения электронного водительского удостоверения
Именно в такую сумму эксперты оценили стоимость одного из самых крупных активов компании — дебиторской задолженности ростовского «Центр-Офиса».
Останки страховой группы «Компаньон» продадут всего за рубль
При строительстве дороги до поселка «Русская Америка», возводимого «Корпорацией КОШЕЛЕВ», начали засыпать участки садового товарищества «Дубовый Гай».
Проекты «Корпорации КОШЕЛЕВ» снова попали в скандал с нарушением границ чужой земли
Причин, по которым это происходит, может быть как минимум две.
Ищи, кому выгодно: власти Тольятти сдают городское имущество по цене в 40 раз ниже рыночной
Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного.
В Самаре задержали подозреваемого, требовавшего деньги у известных артистов
Специальное предложение действует по 31 декабря 2018 года в рамках акции
Пассажиры, планирующие поездку поездом в канун Нового года, могут оформить билеты со скидкой 50%
В Министерстве здравоохранения Самарской области рассматривается вариант заключения трудовых договоров с главным врачами учреждений здравоохранения сроком на один год. По истечении этого срока руководитель учреждения должен будет проходить аттестацию.
Михаил Ратманов прокомментировал изменения в кадровой политике министерства здравоохранения
сегодня  Вторник, 11 декабря, 20:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/12:
USD 66.24
-0.68
EUR 75.71
-0.37
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре задержали подозреваемого, требовавшего деньги у известных артистов

11 декабря 2018 18:09
102
Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного.
Шантажист в разговоре с представителями продюсерского центра намекнул, что Виктора Дробыша ждут серьёзные проблемы, но за 50 тысяч рублей он назовёт имя заказчика преступления. Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного, сообщает life.ru со ссылкой на портал SUPER.

Портал публикует запись телефонного разговора сотрудника продюсерского центра Дробыша с мужчиной, который отказался представиться. Он сообщил, что в его так называемую фирму, которая занимается решением "разного рода вопросов", поступил "заказ" на Виктора Дробыша.

В ходе общения мужчина намекнул, что продюсеру стоит ждать серьёзных проблем, но предложил выход из ситуации — 50 тысяч рублей и представитель фирмы называет имя заказчика, которое "известно очень многим".

— Мы депутатов машины сжигали, до сих пор ищут. Дробыш такой вес имеет? Подхода к его машине нет? С 20 метров коктейль Молотова обезбашенный наркоман бросит да и всё, — говорит не представившийся собеседник продюсерского центра Дробыша.

Позднее слова мужчины были подтверждены действиями: во время одной из музыкальных премий неделю назад машину Дробыша оцепила полиция из-за сообщений о поджоге.

— Как мне сказали, угрожали не только мне — также были похожие звонки Анастасии Самбурской. Сейчас ждём результатов расследования, — сказал продюсер в беседе с Super.

По словам Виктора Дробыша, полицейские уже нашли подозреваемого. Предположительно, его задержали в Самаре. 


Фото: соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 декабря 2018  18:09
Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного.
В Самаре задержали подозреваемого, требовавшего деньги у известных артистов
Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного.   Закон
102
11 декабря 2018  16:27
Преступников установили и задержали на удивление быстро.
Грузоперевозчик из Курумоча объединился с бомжом и совершил незаконную врезку в трубопровод, обоих задержали
Преступников установили и задержали на удивление быстро.  Закон
136
11 декабря 2018  16:21
Кузьмин вошел в число VIP-жертв самарского мошенника и бывшего трейдера Алексея Верещагина, который, действуя от имени крупных инвестиционных компаний, похищал деньги своих клиентов.
Хозяин «Вива Лэнда» не дождался миллиарда, пропавшего в «Открытие Брокер»
Кузьмин вошел в число VIP-жертв самарского мошенника и бывшего трейдера Алексея Верещагина, который, действуя от имени крупных инвестиционных компаний, похищал... Закон
130
10 декабря 2018  16:59
Кириллову вменяют статью
Бывший главврач больницы Пирогова и его подчиненная стали фигурантами уголовных дел
Кириллову вменяют статью "Злоупотребление должностными полномочиями".  Закон
371
10 декабря 2018  14:48
Личности вымогателей установлены. Они задержаны.
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту вымогательства у предпринимателя 1 миллиона долларов
Личности вымогателей установлены. Они задержаны.  Закон
470
10 декабря 2018  09:27
Самарские приставы опечатали предприятие по производству цементного оборудования Деятельность организации приостановлена на 90 суток.
Самарские приставы опечатали предприятие по производству цементного оборудования
Деятельность организации приостановлена на 90 суток.  Закон
383
7 декабря 2018  17:57
В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых.
В Самаре заместитель прокурора подозревается в получении взятки через посредника
В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых.  Закон
457
Весь список
Происшествия
11 декабря 2018  14:00
В ДТП в Тольятти пострадало четыре человека Иномарка Ниссан Ноте врезалась в Киа Спектра.
В ДТП в Тольятти пострадало четыре человека
Иномарка Ниссан Ноте врезалась в Киа Спектра. Происшествия
210
11 декабря 2018  10:56
В Сызрани застолье закончилось поножовщиной Один из гостей напал на хозяина.
В Сызрани застолье закончилось поножовщиной
Один из гостей напал на хозяина. Происшествия
214
11 декабря 2018  09:43
В Сызрани за кражу задержана проводница поезда
В Сызрани за кражу была задержана проводница поезда
Женщина присвоила iPhone, оставленный в туалете. Происшествия
183
Весь список
Криминал
11 декабря 2018  13:52
Самарца выкинули из окна третьего этажа в ходе ссоры Сначала его телом разбили окно.
Самарца выкинули из окна третьего этажа в ходе ссоры
Сначала его телом разбили окно. Криминал
320
11 декабря 2018  11:29
Самарский депутат пытался обжаловать свой арест
Самарский депутат пытался обжаловать свой арест
Облсуд оставил в силе решение, вынесенное ранее в районном суде. Криминал
223
11 декабря 2018  09:54
Самарские полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком
Самарские полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
183
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
538
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
864
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
784
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
533
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
569
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
861
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1074
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
960
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1351
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1731
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1804
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3018
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные