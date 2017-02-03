В Самаре за попытку пронести нож в здание суда мужчина заплатит штраф

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Суд признал гражданина С. виновным в совершении административного правонарушения по статье "Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила" и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.Напомним, гражданин С. попытался пронести в здание Октябрьского районного суда холодное оружие в середине января этого года. Судебные приставы предупредили мужчину о недопустимости проноса запрещенных предметов, включая огнестрельное оружие, колюще-режущие предметы, электрошокеры. Гражданин С. пояснил, что запрещенных предметов к проносу не имеет, однако, проходя через стационарную рамку металодетектора, сработал звуковой сигнал, свидетельствующий о наличии металлического предмета. Судебный пристав, воспользовавшись ручным металодетектором, обнаружил, что у мужчины имеется с собой складной нож. Он находился в кармане куртки. В ходе осмотра мужчина вел себя вызывающе, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.