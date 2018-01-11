В Самаре за получение взятки под суд пойдет бывший сотрудник Росгвардии

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По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов 22 сентября 2017 года, находясь на своем рабочем месте, получил от гражданина часть взятки в 5000 рублей за непривлечение последнего к административной ответственности. 27 сентября 2017 года сотрудник правоохранительных органов получил от мужчины оставшуюся часть взятки - 16 000 рублей.28.09.2017 сотрудник отдела лицензионно-разрешительных работ по г. Самаре и Волжскому району Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской области уволен.После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.