В Самаре за мошенничество перед судом будут отвечать риелтор и 11 участников группы

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По версии следствия, участники группы с 2014 года по 2016 год завладели семью квартирами и двумя земельными участками, а также денежными средствами граждан, вырученными от незаконной продажи недвижимого имущества, и банков, оформлявших ипотечные кредиты. Всего ущерб от их действий составил около 54 млн рублей. При оформлении сделок по оформлению квартир в собственность использовались подложные документы.По делу признаны потерпевшими 12 граждан и 4 представителя банка.Следствием приняты меры к обеспечению гражданских исков. Наложен арест на 2 земельных участка и 2 квартиры обвиняемых. Остальные 5 квартир, полученные в ходе указанных деяний, возвращены владельцам на основании решений судов.Организатор группы и шесть ее активных участников содержатся под стражей, остальным обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Уголовные дела направлены для рассмотрения в Самарский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.