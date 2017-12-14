В Самаре вынесен приговор убийце Вадима Винокурова

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Несмотря на то, что преступление не было раскрыто «по горячим следам», сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу несколько лет проводилась масштабная оперативно – розыскная работа. В итоге, благодаря грамотно спланированным и организованным сотрудниками УФСБ России и следственного управления СКР по Самарской области оперативно - розыскным мероприятиям и следственным действиям, были установлены лица, причастные к совершению преступления.В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение исполнителю убийства – Денису Ковегину, ранее судимому за "Убийство" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", и Радику Хайретдинову, обвиняемому по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В ходе следствия из незаконного оборота изъято: 1 пистолет ПМ; 1 травматическое оружие МР; 2 гранаты Ф-1. Летом 2017 года с участием привлеченных специалистов и глубоководного оборудования в русле реки Волги обнаружена деталь автомата, использовавшегося для совершения убийства Винокурова, затопленная обвиняемыми с целью сокрытия следов преступления.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области.Приговором суда Ковегину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а Хайретдинову - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: СУ СК РФ по Самарской области