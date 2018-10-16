В Самаре вынесен приговор двум работникам транспортного предприятия за получение взятки и мошенничество

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По данному факту Приволжским следственным управлением на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Впоследствии уголовное дело было переквалифицировано на ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").денежноговознаграждения. В марте 2017 года полицейские установили, что подозреваемые получили от представителя коммерческой организации 300 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора на подачу и уборку вагонов.По данному факту Приволжским следственным управлением на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".Были проведены необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного преступления и на выявление иных фактов нарушения закона, совершенных подозреваемыми, а также поиск лиц, оказывавших им помощь в противоправных действиях.Благодаря собранной по делу доказательственной базе и роли государственного обвинителя в суде вина работников транспорта винкриминированных им преступных деяниях была полностью доказана.Судом Самарского района г. Самары обвиняемые в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях были признаны виновными в совершении преступлений по статьям "Мошенничество"и "Получение взятки".Им назначено наказание в виде лишения свободы. Одному на срок – 7 лет и 6 месяцев со штрафом в размере трех миллионов рублей,другому – 4 года и 4 месяца условно с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года, передает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.