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В Самаре вынесен приговор двум работникам транспортного предприятия за получение взятки и мошенничество

16 октября 2018 17:12
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Им назначено наказание в виде лишения свободы.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий в июне 2016 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО выявили двух должностных лиц транспортного предприятия, которые получили денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей за сокрытие сведений о перегрузе железнодорожного вагона.

По данному факту Приволжским следственным управлением на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Впоследствии уголовное дело было переквалифицировано на ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В дальнейшем сотрудниками транспортной полиции был установлен второй факт вымогательства данными гражданами денежного
вознаграждения. В марте 2017 года полицейские установили, что подозреваемые получили от представителя  коммерческой организации  300 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора на подачу и уборку вагонов. 

По данному факту Приволжским следственным управлением на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".

Были проведены необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного преступления и на выявление иных фактов нарушения закона, совершенных подозреваемыми, а также поиск лиц, оказывавших им помощь в противоправных действиях.

Благодаря собранной по делу доказательственной базе и роли государственного обвинителя в суде вина работников транспорта в
инкриминированных им преступных деяниях была полностью доказана.

Судом Самарского района г. Самары обвиняемые в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях были признаны виновными в совершении преступлений по статьям "Мошенничество"и "Получение взятки".

Им назначено наказание в виде лишения свободы. Одному на срок – 7 лет и 6 месяцев со штрафом в размере трех миллионов рублей,
другому – 4 года и 4 месяца условно с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года, передает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. 
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Комментарии



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