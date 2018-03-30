В Самаре вынесен приговор двум мошенникам из Москвы, убедившим пенсионера перечислить на их счета свыше 700 тыс. рублей

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В течение сентября-ноября 2017 года они из Москвы поочередно звонили гражданину и, представляясь специалистами страховой компании и «финансового отдела», предлагали получить компенсацию в виде страхового денежного сертификата в размере 200 000 рублей за несертифицированный товар, а также денежную компенсацию как малоимущему гражданину. Сообщники убедили пенсионера, что для получения денежной компенсации ему необходимо перечислить денежные средства на определенные расчетные счета.Введенный в заблуждение гражданин в течение двух дней перечислил 715 000 рублей на банковские расчетные счета, указанные мошенниками и открытые на третьих лиц. Полученными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Подсудимые вину в совершенном преступлении признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, полностью возместили ущерб потерпевшему, активно способствовали в расследовании преступления.Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.