В Самаре врио гендиректора «Фонда капитального ремонта СО» подозревают в покушении на совершение коммерческого подкупа

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По версии следствия, 31 июля 2018 года примерно в 13 часов 25 минут, находясь в припаркованном автомобиле около одного из домов по улице Красноармейская в городе Самара мужчина, 1981 года рождения, находящийся в родстве с лицом, выполняющим управленческие функции, получил от директора ООО 222 тысячи 500 рублей, которые намеревался передать временно исполняющему обязанности генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» за способствование действиям, входящих в его служебные полномочия, а именно за беспрепятственное перечисление денежных средств по договору в счет выполненных работ.В настоящее время подозреваемые задержаны, сегодня в федеральном суде Самарского района города Самары будет решаться вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.