В Самаре возбуждены уголовные дела в связи с получением горожанами ожогов из-за порывов теплотрасс
25 марта 2019 20:02
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По результатам проверок следственным отделом по Кировскому району и Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждены уголовные дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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