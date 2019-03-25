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В Самаре возбуждены уголовные дела в связи с получением горожанами ожогов из-за порывов теплотрасс

25 марта 2019 20:02
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Уголовные дела возбуждены по статье
Как сообщалось ранее, в связи с появлением в январе – феврале 2019 года в сети Интернет информации о том, что в Кировском и Октябрьском районах города Самары произошли прорывы трубопровода и разлив горячей воды, в результате чего ожоги различной степени тяжести получило несколько человек, территориальными следственными отделами города Самары были проведены доследственные проверки по указанным фактам.

По результатам проверок следственным отделом по Кировскому району и Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждены уголовные дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:     пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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