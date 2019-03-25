В Самаре возбуждены уголовные дела в связи с получением горожанами ожогов из-за порывов теплотрасс

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Как сообщалось ранее, в связи с появлением в январе – феврале 2019 года в сети Интернет информации о том, что в Кировском и Октябрьском районах города Самары произошли прорывы трубопровода и разлив горячей воды, в результате чего ожоги различной степени тяжести получило несколько человек, территориальными следственными отделами города Самары были проведены доследственные проверки по указанным фактам.По результатам проверок следственным отделом по Кировскому району и Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждены уголовные дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области