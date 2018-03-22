В Самаре возбуждены уголовные дела по бандитизму: раскрыта преступная группировка

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Так, ранее не судимый гражданин Республики Казахстан Л., имея умысел на совершение разбойных нападений и вымогательств у граждан денежных средств и иного имущества, в начале апреля 2016 года создал устойчивую вооруженную группу (банду), в которую вовлек своих знакомых жителей Самарской области ранее не судимых Г., Н., А., Д., ранее судимого П. и других неустановленных следствием лиц.Основой объединения членов банды стало корыстное стремление каждого из них извлечь в результате совместной преступной деятельности материальные блага.С целью совершения преступлений Л., являясь организатором и руководителем банды, разработал план совершения преступных действий,определил структуру банды, в которой каждый участник имел определенный круг обязанностей и выполнял конкретную роль, осуществлял общее руководство бандой, распределял похищенные денежные средства и имущество между членами банды, распоряжался приобретенным для совершения преступлений оружием (пистолетами модели «ИЖ-79- 9Т» калибра 9 мм и «МР-371» № 1537112137 калибра 10 мм).Для быстрого обмена информацией и постоянной связи между собой при планировании и совершении преступлений члены банды использовали сотовые телефоны, зарегистрированные на третьих лиц.В период с начала апреля 2016 года до 21.02.2017 бандой в составе указанных лиц совершено не менее 12 преступлений, связанных с хищением чужого имущества граждан (ст.ст. 158, 159, 162, 163 УК РФ).Преступная деятельность банды была пресечена 21.02.2017 в результате задержания сотрудниками полиции, огнестрельное оружие изъято из незаконного оборота.В отношении Л. 15.03.2018 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание и руководство бандой).В отношении Г., Н., А., П., Д. в тот же день возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде).Бандитизм влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.Расследование уголовных дел прокуратурой города взято на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Самары.