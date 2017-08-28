В Самаре возбуждено уголовное после отравления двух пятилетних девочек в детском саду

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По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.