В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя гендиректора общества за коммерческий подкуп
1 октября 2018 16:19
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По версии следствия, 13 сентября 2018 года подозреваемый незаконно получил от представителя ООО 225 тысяч рублей за действия, входящие в его полномочия, а именно за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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