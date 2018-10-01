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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя гендиректора общества за коммерческий подкуп

1 октября 2018 16:19
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Он получил 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда.
Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления по статье "Коммерческий подкуп".

По версии следствия, 13 сентября 2018 года подозреваемый незаконно получил от представителя ООО  225 тысяч рублей за действия, входящие в его полномочия, а именно за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.  
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Комментарии



Закон
1 октября 2018  16:19
Он получил 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда.
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