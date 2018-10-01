В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя гендиректора общества за коммерческий подкуп

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По версии следствия, 13 сентября 2018 года подозреваемый незаконно получил от представителя ООО 225 тысяч рублей за действия, входящие в его полномочия, а именно за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.