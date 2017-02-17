В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении МП «Благоустройство» за растрату в особо крупном размере

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Прокуратура Самары провела проверку исполнения требований федерального законодательства при расходовании муниципальным предприятием средств при оказании услуг по уборке автомобильных дорог города от снега и наледи.Проверкой установлено, что в ноябре 2016 года муниципальным предприятием «Благоустройство» заключен договор с ООО «Дельта» на прием и размещение 150 тыс тонн снега от уборки улично-дорожной сети. Общая стоимость контракта составила 8 млн 700 тыс. рублей.При этом в распоряжении муниципального предприятия имелись шесть полигонов общей вместимостью более 500 тыс. тонн для безвозмездного складирования снега, выделенные распоряжением городской администрации.Проверкой выявлено, что на момент оформления договорных отношений с ООО «Дельта» на предоставленные площадки было вывезено лишь чуть более 6 тонн снежных масс, то есть имеющиеся возможности полигонов использованы только на 1,5 процента.При таких обстоятельствах отсутствовала объективная хозяйственная потребность и экономическая целесообразность в заключении договора со сторонней организацией.Тем не менее в течение декабря 2016 года за услуги по складированию 24 тонн снега МП «Благоустройство» перечислило фирме 1 млн 395 тыс. рублей.Прокуратура направила материалы в следственные органы.В результате УМВД России по г. Самаре по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре г. Самары.